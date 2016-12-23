川普勝選女功臣 任總統顧問
2016-12-23
〔國際中心／綜合報導〕美國候任總統川普的政權交接團隊廿二日宣布，總統顧問一職將由四十九歲的康威（Kellyanne Conway）出任，這位共和黨的民調專家兼策略師在川普獲黨內提名後不久，即接掌川普競選團隊經理一職，輔佐川普打贏這場激烈選戰，在川普陷入醜聞或爭議期間，常見這位女士上電視為川普辯護。川普明年就任後，她也將成為白宮裡職位最高的女性。川普在這項人事聲明中提到，康威今後將繼續扮演「心腹幕僚」的角色，負責執行他的優先政策並當他的傳聲筒。
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