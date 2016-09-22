杜特蒂比中指 轟歐盟「偽君子」

2016-09-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕繼槓上美國和聯合國之後，菲律賓總統杜特蒂二十日再向歐盟開砲。他在達沃市對著地方商賈發表演說指出，英、法等歐洲國家過去也曾侵犯中東，沒有資格批評他迫害人權；講到情緒激動處，他甚至手比中指，兩度怒罵「Ｆ」開頭的英語髒話，台下聽眾則鼓掌叫好。

反批歐洲諸國殖民時屠殺行為

杜特蒂夾雜著英語和菲律賓語表示，「我讀了歐盟的譴責聲明。我要告訴他們，╳你的。」他強調，自己殺害的是「罪犯」，「就算是一千七百人好了」，這與包括英、法兩國在內的歐盟諸國在殖民時期屠殺「好幾千名」阿拉伯人和其他人民的「種族滅絕」行動無法相提並論。杜特蒂宣稱，這些歐洲國家因為過去而產生「罪惡感」，批評他迫害人權是為了「贖罪」，現在竟有膽子來譴責他，此舉形同「偽君子」，「我要再重複一次，╳你的」。接著他就手比中指。

本月十五日，歐盟十五國聯合呼籲嚴格檢視菲國的人權迫害。歐洲議會議員在五頁的決議文中指控說，杜特蒂不斷驅策執法部門和群眾殺害拒捕的毒販或毒蟲嫌疑人，並且聲稱不會追捕這些執法者。

九月初，杜特蒂先是直接辱罵美國總統歐巴馬是「婊子養的」，又嘲諷聯合國秘書長潘基文是「傻瓜」，一度引起外交風暴。事後，杜特蒂為了自己的失言向歐巴馬道歉。

傳有人圖謀政變 推翻杜特蒂

杜特蒂的鐵腕作風引發菲國內部不滿，據傳已有人開始策劃推翻他的政變行動。對此，菲國總統府發言人安達那（Martin Andanar）二十日表示，根據來自美國的可靠消息，確有人圖謀政變，馬拉坎南宮已取得陰謀份子的名單，但暫時不會對外公布。

「無論這屬謠言或Ａ級情報，我們都不會等閒視之。」安達那警告這些陰謀叛變者最好三思而後行，否則將以叛亂罪名起訴。

據信，一個名為「推翻蒂公」（Digong，杜特蒂綽號）的運動將於二○一七年一月啟動，部分菲國人民已於上週收到神秘簡訊，號召參與反杜特蒂遊行。根據菲國媒體報導，菲國目前不滿杜特蒂的人士，包括因他掃毒肅貪而痛失利益者、人權團體，以及軍中部分親美派系不滿他的「親中遠美」政策。杜特蒂自上台後馬不停蹄巡視各地軍營、慰勞官兵，觀察家認為，此舉是為了收服軍心。