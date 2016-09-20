艾美獎頒獎 眾星狂酸川普
〔編譯茅毅／綜合報導〕美國第六十八屆艾美獎（Emmy Awards）十八日舉行頒獎典禮，即將到來的總統大選成為重要元素，共和黨總統候選人川普被猛酸，甚至被拿來與希特勒相提並論。
以「副人之仁（Veep）」五連霸喜劇類最佳女主角的茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus），先搞笑地為「當前的政治氣候」致歉，並在得獎感言中提到，「我認為，本劇已拆掉了喜劇與政治間隔著的那道牆」，「本劇始於政治諷刺，如今卻似乎像是一部紀錄片」，「是故我絕對答應要重築那道牆，還要叫墨西哥買單」。
主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）同樣酸度破表，拿川普嬌妻梅蘭妮亞（Melania）開玩笑，叫她「馬拉莉亞（Malaria）」，即「瘧疾」。吉米金摩說，「要不是因為電視，唐納．川普會選總統？」「不會！他會『惦惦』待在家，在他妻子馬拉莉亞裝睡時磨蹭她」。
吉米金摩隨後假裝怪罪王牌製作人伯內特（Mark Burnett），開設川普主持的真人實境秀「誰是接班人（The Apprentice）」，助長這位富豪在政壇竄起。吉米金摩諷刺，「感謝馬克，我們不用再看實境秀了，因為我們就身在其中」。該節目擁有高收視率，當川普對參賽者毫不留情地說出「你被炒魷魚了！」時，往往是節目中的高潮，也讓他在全美獲得高知名度。
不過，對川普最不假辭色的當屬喜劇類節目「透明家庭（Transparent）」導演吉兒索洛威（Jill Soloway），她把川普與希特勒做連結，指稱川普「一整個就是危險的怪獸」，甚至是「希特勒的接班人」。她還說，「外貌不似選美佳麗的女性，他就稱人家是豬，他把我們（美國）的問題怪到穆斯林和墨西哥人身上，他還取笑傷殘人士」。
儘管川普在好萊塢沒幾個會替他緩頰的朋友，但根據美國多家媒體及民調機構十八日公布的數據，無論從全美或幾個關鍵「搖擺州」來看，他與民主黨候選人希拉蕊的支持率相差無幾，顯示希拉蕊八月份一度大幅超前的優勢已不再。
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