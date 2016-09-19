全球第一 法將禁用免洗塑膠餐具
2016-09-19
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕法國逐步禁用塑膠免洗用品，繼七月起禁用塑膠袋後，日前再宣布二○二○年起將全面禁止拋棄式餐具，成為全球第一個禁用免洗塑膠餐具和杯盤的國家。新法令給予四年緩衝期，規定餐具必須改用有機材質，比例需達五成，二五年再提高至六成。這項法令為旨在對抗氣候變遷的「能源轉型法案（Energy Transition for Green Growth）」一部分。
這項禁令最初是由歐洲環境綠黨（Europe Ecologie-Greens Party）提出，目的在於減少製造塑膠使用的能源，以及因此產生的垃圾。新法將於二○年正式實施，所有拋棄式餐具製造商必須確定其產品可以分解，藉此減少塑膠工業的能源消耗及垃圾，降低對環境的污染。
這項新法令環保人士雀躍，但反對人士批評，禁用免洗餐具將傷害消費者。歐洲包裝製造商組織「Pack2Go Europe」秘書長貝茨（Eamonn Bates）指出，此舉有違歐盟「貨物自由流通」基本原則，將訴請歐盟執委會阻止其生效。此外，法令要求餐具原料可被家用廚餘機分解，但目前以有機材質製造的餐具，家用廚餘機並無法分解，對環保無益。
法國環保團體原本要求該法於二○一七年生效，而環境和能源部長賀雅爾起初亦持反對立場，認為全面禁用免洗餐具超過經濟弱勢家庭所能負擔。對此立法大轉彎，法國環境部和能源部均未回應。
美國舊金山二○○七年已立法禁用塑膠購物袋，一四年起更禁用塑膠瓶，英國則採取以價制量策略，塑膠袋一個要價五英鎊（約二一三元台幣）。更全面的是印度卡納塔克邦（Karnataka），今年三月起全面禁用塑料。
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