有害漁業補貼 WTO十三國討論終止
〔編譯陳正健／綜合報導〕路透報導，美國與十二個國家於十四日共同宣布，將在世界貿易組織（ＷＴＯ）的架構下展開協商，終結有害漁業的補貼，尤其是那些助長過度捕撈、生產過剩和非法捕撈的補貼。另外，出任「聯合國和平大使」的好萊塢巨星李奧納多．狄卡皮歐十五日也公布一個免費網站，可讓使用者監看全球的漁業活動，力圖抑止非法漁撈。
美國華府將於十五日和十六日舉行「我們的海洋」（Our Ocean）高峰會，會議由國務卿凱瑞主持。與會的十三國在議程開始前夕發表聯合聲明表示，全球卅一％的漁場處於生物學上無法永續的水平，有五十八％已達極限，沒有任何成長空間。
全球31％漁場無法永續 58％達極限
發表這項聲明的國家包括美國、阿根廷、澳洲、加拿大、智利、哥倫比亞、紐西蘭、挪威、巴布亞紐幾內亞、秘魯、新加坡、瑞士和烏拉圭。聲明指出，全球每年的漁業補貼估計達數百億美元，導致漁業市場嚴重扭曲，而且也是造成捕撈過度、生產過剩和漁業資源枯竭的主因。
根據歐洲聯盟二○一三年的一項研究，全球漁業補貼總值約三百五十億美元（以二○○九年幣值為基準），其中歐盟補貼最多，達五十五億美元，其次是日本、中國與美國，各自都補貼超過四十億美元。
ＷＴＯ的談判旨在強化漁業補貼的報告機制和透明度。美國貿易代表佛曼（Michael Forman）說，該聯盟試圖保障世界漁業的長期永續發展。全球有超過五千萬人以漁業為生，另有卅億人依賴海洋食物作為主要的蛋白質來源。
美國正積極推動的「跨太平洋夥伴協定」（ＴＰＰ）中，就包括要求十二個成員國終止有害漁業補貼。不過，美國國會尚未通過ＴＰＰ，在總統歐巴馬明年一月卸任以前可能也不會進行投票。據統計，美國漁業支持了一百四十萬人的生計，收益高達四百廿億美元，每年貢獻六百四十億美元的經濟產出。
觀測網站成立 全球監督非法漁撈
另一方面，李奧納多．狄卡皮歐十五日也公布一個名為「全球漁業觀測站」（Global Fishing Watch.org）的網站，這個計畫由Google、國際海洋保護組織「Oceana」及非營利組織「SkyTruth」聯手進行，耗費三年、斥資一千零卅萬美元打造，李奧納多．狄卡皮歐本人就捐助六百萬美元。
網站結合衛星科技和船上雷達，藉此近距離觀察世界的海洋漁業活動，追蹤全球三萬五千艘商業漁船。該網站也和衛星公司Orbcomm達成協議，可以免費使用該公司三天前的舊衛星資料，雖然並非即時數據，但已讓漁船行蹤無所遁形。「Oceana」副總裁薩維茲（Jackie Savitz）指出，當漁民知道自己受到監看，可令他們心生警惕，不敢從事非法捕撈。
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