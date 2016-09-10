北韓第五度核試 威力達廣島原爆7成

2016-09-10

稱標準化核彈頭試爆成功

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓在九月九日建國六十八年國慶當天，於平壤時間九日下午一點（台灣時間中午十二點半）進行第五次核試，地點位於該國咸鏡北道「豐溪里」。北韓宣稱試爆成功測試標準化核彈頭，未來將可隨心所欲生產。北韓核試引發南韓強烈反應，南韓國防部發言人指出，此次試爆當量估約十千噸，威力為歷來最大；總統朴槿惠痛斥北韓領導人金正恩精神已徹底失控，呼籲國際社會拿出有別於以往的措施應對。美國總統歐巴馬譴責北韓已成區域和平重大威脅，誓言與盟邦合作加強制裁。

這是北韓今年自一月以來的第二次核試，此次試爆引發的地震規模，南韓監測為芮氏規模五，當量十千噸，約是廣島原爆威力的七至八成。南韓國防部指出，北韓目前還有二至三條坑道可供核試，故平壤恐出其不意進行第六次核試。

北韓官媒引述該國「核武器研究所」九日的聲明報導，這次核試用的是一枚核彈頭，「核彈頭實現標準化、規格化，讓朝鮮民主主義人民共和國能根據需要，製造小型化、輕量化、多樣化且具有更強打擊能力的各類核彈頭」，其「核武水準已得到切實提高」。報導還強調此次核試並無放射性物質外洩，未影響生態環境，試圖平息中、俄等鄰國的憂慮。

北韓宣稱這次核試證明北韓有能力將核彈頭裝置在中程飛彈上，等於宣告已掌握核武微型化技術，能製造小型核彈頭。雖然北韓的說法無法查證，但三月一張照片顯示，金正恩視察時仔細觀看一個小型、球狀的核裝置。北韓「朝鮮中央通信社」稱，那就是一枚小型核彈頭。另一張照片則顯示，他正視察一枚飛彈的頭錐。南韓一位官員四月指稱，北韓已實現核彈頭的小型化。

朴槿惠斥金正恩「已徹底失控」

北韓核試後，國際反應強烈，美國、俄羅斯、歐盟、英、德、日等國均發表聲明譴責北韓。朴槿惠立刻與歐巴馬通電，同意加強緊密合作，並促成聯合國安理會通過新制裁決議。歐巴馬警告，美國絕不接受北韓是核武國家，北韓將因這次試爆招致「嚴重後果」；美國會依據共同防衛條約，提供南韓核子保護傘，不受北韓威脅。朴槿惠稍後發表聲明，痛批核試是金正恩政權「瘋狂的魯莽」，「只會遭到更多制裁及孤立…進一步加快其自我毀滅之路」；她稱金正恩精神已徹底失控，要求南韓軍隊保持戒備，在遭受挑釁時立刻反擊。南韓軍方也揚言，若北韓使用核武器，南韓將直接瞄準北韓指揮部進行打擊報復。

中國明譴責北韓 暗批美韓

不過，中國雖也「堅決反對」北韓核試，但反應令人玩味。媒體注意到外交部發言人華春瑩說，面對朝鮮半島情勢，任何僅從自身利益出發採取的單方面行動都是「死胡同」，無助於解決自身安全關切，似乎暗批美韓打算在韓國部署薩德。