蓮舫遞件申請放棄台灣籍

2016-09-07

〔駐日特派員張茂森／東京六日報導〕角逐日本最大在野黨民進黨黨魁的台裔參議員蓮舫，在十五日投票前夕，遭遇是否仍保有中華民國國籍的質疑，對問鼎黨魁可能不利。對此，蓮舫六日表示，已向台北駐日經濟文化代表處申請放棄中華民國國籍。代表處則回應，因屬於個資保護範圍，對蓮舫說法無法評論。

「產經新聞」報導，蓮舫「可能具有雙重國籍身分」，這項質疑迄今並未獲得釐清。針對國籍問題，蓮舫曾對外說明，「已經沒有台灣國籍」，但未說明何時放棄，因此有部分政界人士要求蓮舫提出進一步說明。

據報導，蓮舫三日在「讀賣電視」節目中表示，「我出生時就是日本人」，「高中三年級十八歲時選擇做日本人」，卻未明確指出放棄台灣國籍的時間。此前，她在接受產經訪問時也表示，「我不是『歸化』（日本籍），而是『取得』」。

產經報導，蓮舫的父親是台灣人，母親是日本人，一九七二年日中建交後因日本不承認「中華民國」，將台灣人國籍以「中國籍」處理。八四年日本國籍法修正前，子女國籍為父親的國籍（現行法令則可選擇父親或母親的國籍）。六七年出生的蓮舫無法自動取得日本籍，是保有「中國籍」的台灣人。

外國人取得日本國籍有「歸化」和「申請」兩種方式，但都必須事先脫離外國籍，只有經日本政府判斷為特殊狀況時，始可保留原國籍而取得日本籍。台灣的國籍法第十一條規定，滿廿歲始得放棄國籍，未成年者必須在父親喪失國籍的前提下始能放棄國籍。也就是說，若蓮舫在十八歲取得日本籍，則目前「仍擁有台灣籍的可能性很高」。

蓮舫辦公室聲稱，六日是蓮舫第二次申請放棄中華民國國籍，第一次是與父親一同前往台北經濟文化代表處辦理，但事後向台灣方面確認並未獲得回覆，六日才再次辦理放棄國籍手續。