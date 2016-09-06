全球瀕危動物 大貓熊除名、東部大猩猩告急
〔編譯茅毅／綜合報導〕動物世界一喜一憂。壞消息是世界最大的大猩猩—東部大猩猩（Eastern Gorilla）嚴重瀕臨絕種，好消息則是瀕臨絕種動物的名單上已不再有大貓熊。
如此消長來自「國際自然保育聯盟（ＩＵＣＮ）」四日發布的「瀕絕物種紅色名錄（Nature Red List of Threatened Species）」，該名錄旨在評估物種的保育狀態，係全球最廣泛的動植物物種目錄。
東部大猩猩的棲息地在非洲的剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）東部山地森林、盧安達（Rwanda）西北部和烏干達（Uganda）西南部，該地區內戰頻傳，這種大猩猩也無辜淪為戰火中的受害者，加上剛果民主共和國境內的盜獵問題惡化，在在迫使牠站在絕種的懸崖邊緣。專家指出，即使獵殺這些大猩猩違法，然獵捕仍是牠們生存的最大威脅。
ＩＵＣＮ在檀香山的國際會議中指出，目前地球上僅存五千隻東部大猩猩，面臨滅絕危機。由於槍枝擴散，以及為逃離種族滅絕而湧入剛果東部的盧安達難民與動物爭地，導致動物棲息地減少，過去廿年間，這種世界現存最大的靈長類動物在數量上已銳減七成多。
ＩＵＣＮ在新版的紅色名錄中提到，地球上的六種大猩猩中，有四種「距絕種只差一步」，即東部大猩猩、西部大猩猩（Western Gorilla）、婆羅洲紅毛猩猩（Bornean Orangutan）與蘇門答臘紅毛猩猩（Sumatran Orangutan）。
與此同時，由於保育有成，大貓熊已從瀕臨絕種動物的名單中剔除。ＩＵＣＮ表示，大貓熊現已被歸類為「脆弱的」而非「瀕臨絕種的」物種。華南的野生大貓熊數量持續增加，大貓熊的數量已從二○○四年的一五九六隻，增至二○一四年的一八六四隻。儘管如此，ＩＵＣＮ仍提醒，今後八十年氣候變遷將減少逾三成五的天然竹產地，恐造成另一波大貓熊數量減少。
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標題：全球瀕危動物 大貓熊除名、東部大猩猩告急
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