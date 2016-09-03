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恐攻不斷 歐盟國家擬恢復徵兵

2016-09-03

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據華盛頓郵報一日報導，歐盟部分國家已經廢除徵兵制多年，繼法國在一九九六年停止徵兵之後，義大利、瑞典和德國等國家也起而仿效。不過，歐洲近年因為恐攻頻傳等原因，掀起恢復徵兵制的輿論。民調顯示，法國和瑞典各有八十％和七十％的民眾支持恢復徵兵。

法國、瑞典多數民意贊成

歐盟面臨的許多問題難以預測，令不少歐洲國家重新思考徵兵。例如，北歐和波羅的海國家擔憂俄國的軍事威脅；法國因為恐攻不斷、軍力需求日增；德國則在二○一五年的難民大量湧入時疲於應付。

瑞典媒體本週指出，該國政府可能計畫重啟徵兵制，最快在二○一九年開始實施。許多報導表示，男、女兩性都會受到徵召，瑞典的鄰國挪威早於二○一三年通過女性服兵役法案，成為承平時期第一個實行此法的歐洲與北大西洋公約組織國家。

德國雖然只有三十六％的民眾贊成恢復徵兵，但該國如同瑞典一樣，是歐盟去年收留最多難民的國家之一。徵兵制提倡者認為，徵兵可讓不同背景的男女一起生活，有助促進多元文化和族群融合。

另外，德國雖在二○一一年廢除徵兵，但因俄國入侵克里米亞、年輕人從軍兵力短缺，國內掀起是否重拾舊制的辯論。

德國年輕人原先僅須服役半年，當時支持廢除徵兵者批評服役半年根本是無效且浪費時間，該國網路上也充斥著教導學生如何逃避兵役的妙招，像是如何讓體檢不達標準。之後在研究報告指出服兵役增加未來犯罪的可能性，特別容易讓來自貧困家庭的男性淪為罪犯後，德國政府終於順應民意廢除徵兵。

若重啟 軍費不足將成問題

然而，德國與其他國家若要重啟徵兵制，可能面臨軍事經費投入不夠、裝備缺乏的窘境。二○一五年，德軍參加北約演習時就因裝備不足，竟以掃把塗黑代替槍枝，遭到各界譏笑。

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