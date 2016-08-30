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嗆穆斯林是恐怖份子 法高檔餐廳趕人

2016-08-30

〔編譯張沛元／綜合報導〕法國一家高檔餐廳被踢爆有恐伊斯蘭症，竟以穆斯林都是恐怖份子為由，拒絕接待前往用餐的穆斯林婦女，整個過程還被人拍攝下來貼上網瘋傳，讓日前才因禁止穆斯林女性身穿從頭包到腳的布基尼（Burkini）泳裝而引發軒然大波的法國，再度捲入反穆斯林風暴。

此事發生在廿七日晚間，地點是位於弗朗斯地區特朗布萊（Tremblay-en-France）、名列二○一六年米其林美食指南的餐廳Le Cenacle。影片顯示，一名據稱是該餐廳主廚的男子告訴兩名前往用餐的穆斯林婦女：「恐怖份子是穆斯林，所有穆斯林都是恐怖份子…他們之前才殺了一名神父，這（法國）是世俗國家，我有權選擇…我不要像你們這樣的人在這裡。完全禁止。」

兩名婦女顯然被這番話嚇到，反嗆該男子她們也不想被種族主義者服務。該男子回嗆種族主義者又沒殺人，最後還對兩人下逐客令要她們滾，兩女也不甘示弱回說，「別擔心，我們要走了。」

米其林主廚為失言道歉

「巴黎人報」報導，口出惡言的男子因被懷疑做出「種族歧視」行為而遭警方偵訊，檢方也就此展開調查。該名男子已透過當地媒體表達歉意，坦承他因為近日布基尼爭議以致發言太過火，而且他有朋友死於去年十一月的巴黎恐攻事件，但他並非真的相信所有穆斯林都是恐怖份子，「我的發言並未反映我真正的想法。」

不過，當地穆斯林社區似乎不接受道歉，週末時曾齊聚該餐廳外要求道歉，還有人呼籲抵制該餐廳。法國反恐穆斯林委員會（ＣＣＩＦ）也發表聲明，支持這兩名受辱的穆斯林婦女，誓言提供兩女情緒與司法協助。

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