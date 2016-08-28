不讓中國獨大 日將援非300億美元

2016-08-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕日相安倍晉三於廿七日在肯亞首都奈洛比向出席第六屆「非洲開發會議（ＴＩＣＡＤ）」的非洲國家領袖承諾，今後三年，日本的官方和民間共將援助非洲三百億美元（約九五五七億台幣），其中一百億美元將用於非洲基礎建設。這是ＴＩＣＡＤ首次在非洲舉行，彰顯出日本企圖競逐非洲影響力，不讓中國獨大的雄心。

出席非洲開發會議 安倍允三年執行

安倍表示，整個援助案將自今年起，為期三年，並透過與「非洲開發銀行（ＡＦＤＢ）」的合作來執行。他提到：「當結合來自私部門的投資時，我預計（援助的）總金額將相當於三百億美元。」

首屆ＴＩＣＡＤ於一九九三年舉行，前五屆均由日本擔任東道主，這次首度移師非洲。由「世界銀行」與「非洲聯盟」協辦的本屆ＴＩＣＡＤ，共有卅多位非洲各國的國家元首與政府首長出席，會議將舉行至廿八日，預計簽署七十項協議。

日本在二○一三年的ＴＩＣＡＤ會議中，即承諾為期五年的三二○億美元援助計畫，本屆再大手筆加碼三百億美元。安倍稱，前述三二○億美元經費，已有六十七％用於種種發展方案。安倍廿七日矢言：「今天所做的新承諾，將進一步擴大三年前業已展開的計畫。」

安倍指出，「為了讓（非洲）年輕人擁有自信和夢想，今後三年將提供五萬人職訓」，還將提升當地的勞動生產力與醫療保健，並致力培養技術人員及傳染病專家約一千萬名人才。

參與非洲基礎建設 日媒：抗衡中國

日本參與的基礎設施計畫從道路、港口、機場到發電廠，範圍廣泛。日本讀賣新聞認為，日方旨在藉豐厚的資金實力來抗衡強化對非洲政、經影響力的中國。朝日新聞則認為，安倍此次在演說中強調重視自由與法治、市場經濟且無意「以力服人」，凸顯日、中的不同。

然中國去年與非洲的貿易總額約達一七九○億美元，令日本去年與非洲約二四○億美元的貿易總額相形見絀。日本東洋大學教授坂元浩一認為，「日本與持續提供（非洲）大筆援助的中國有一種敵對感」，「既然日本在金額上鬥不過中國，就得強調品質」。安倍此次即表示，日本「高品質的科技與人力資源發展」將支持包括農業在內的非洲工業化。

出席本屆會議的查德總統、現任「非洲聯盟」主席德比則提及反恐議題，呼籲非洲的所有夥伴，尤其是日本，捐助甫於七月設立的「非洲反恐基金」。日本經濟新聞報導，由於「獅子山」颱風來襲，原定廿九日上午離開肯亞的安倍，將提前於廿八日晚間啟程返國。