義大利強震釀250死 女童困17小時獲救

2016-08-26

〔編譯魏國金／綜合報導〕義大利中部廿四日凌晨發生芮氏規模六．二、震源深度僅四公里的淺層強震，義國民防局廿五日指出，死亡人數從前一晚的一百五十九人，暴增為至少兩百五十人，預料傷亡人數將攀升。而在救難人員與時間賽跑、尋覓生還者之際，一名被埋於瓦礫中十七小時的十歲女孩被救出，十分激勵人心。

餘震連連 夜難眠

地震災區廿五日連續發生多起餘震，規模最高達五．四，一名七十歲的婦女說，「因為非常恐懼，我夜不成眠」。民防單位廣設帳篷，安置無家可歸的災民，景象宛若「帳篷城」。

四座災情最慘重的城鎮：阿馬特里切、特龍托河畔佩斯卡拉、阿庫莫利與特龍托河畔阿夸塔，在夏季觀光旺季時因為遊客湧入，人口可暴增十倍，許多遊客也不幸罹難或失蹤。空拍機影像顯示，去年被票選為義大利最美的中世紀古城阿馬特里切許多地區被夷為平地。

阿馬特里切平常人口僅二千五百人，「羅馬飯店」是主要搜救據點之一，飯店老闆說，強震來襲時，約有七十人入住飯店，而在飯店倒塌前，約有半數成功逃出，然而迄今僅找到七具遺體，據信仍有十五至二十名遊客困在瓦礫下。

法新社報導，四十八歲的婦女亞崔馬拉和她十五歲的女兒，是阿馬特里切的幸運生還者之一，這也是她們第二次逃過強震；上次是二○○九年的拉奎拉（L’Aquila）強震，造成三百人死亡。

義國民防局指出，在兩百五十名罹難者中，逾一百九十人集中在阿馬特里切、阿庫莫利與周邊村落，堪稱災區中的災區。目前至少有兩百六十四人入院救治。

在特龍托河畔佩斯卡拉，救難人員在黑暗中發現一名一息尚存的女孩，救難人員說：「下面有些聲音，安靜！」接著大喊：「加油！茱莉亞，加油！茱莉亞」。當她被從瓦礫中拉出時，現場歡聲雷動。一名義工說：「我們拉出的人中九十％已罹難，但有人活了下來，這就是我們仍在這裡的原因。」