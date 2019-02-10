遭中國大量盜伐木材 俄揚言關稅措施回擊

2019-02-10 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕近年來，大量俄國西伯利亞和遠東地區的森林資源遭到中國公司破壞，大量俄國森林的木材被盜伐並出口至中國，引發俄國環境保護人士抗議。俄國當局近期表示，正在考慮利用關稅和海關監管等方法來解決此問題。

《自由亞洲電台》報導，俄國環境保護人士批評，一些中國公司以50年或更長的租期長期獲得大面積的俄國森林土地後，砍伐大量樹木運回中國，卻未進行任何重新造林工作，導致大片俄國森林資源變成光禿禿的荒野。「制止中國掠奪俄森林」、「保護俄國森林資源」等口號，已成為俄國社會反中思潮的主要推動力之一。

俄國聯邦自然資源部副部長兼林務局局長瓦連基克8日表示，俄國政府並未計劃完全禁止向中國出口木材，但會以關稅和海關監管等方式來解決大量木材被盜伐並出口至中國的問題。去年11月俄國當局曾揚言，若中方不投資重新造林，俄國可能全面禁止向中國出口木材。

報導指出，俄國城市伊爾庫斯克、烏蘭烏德等地的民眾曾多次舉行抗議集會，並多次徵集有數十萬簽名的請願信，要求克林姆林宮解決中國破壞俄國森林資源的問題。

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