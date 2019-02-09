新疆商人出國尋求庇護 割頸堅拒中國政府引渡回國

2019-02-09 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕新疆一名哈薩克族商人哈勒木别克，因不滿中國在新疆採取的政策，前往烏茲別克首都塔什干，欲尋求庇護，中國國安人員趕到當地機場後，試圖將他引渡回國，而他堅拒，甚至劃破自己的頸部表達抗議。

據《自由亞洲電台》報導，哈勒木别克4日經中國廣州抵達泰國，6日飛到哈薩克的阿拉木圖市，因沒有簽證無法入境，隨後又轉飛烏茲別克首都塔什干。哈勒木别克的朋友8日表示，目前他（哈勒木别克）在塔什干，「中國大使館準備把他拉走，拉什干的警察現在也想要抓他」。

報導指出，哈勒木别克向機場一名清潔工人借來手機，錄製2段影片告訴記者，中國安全人員和當地警察準備要來抓走他。另外，機場內的餐廳也接獲通知，要求不得提供食物給他，否則餐廳會被強行關閉。

影片中，哈勒木别克稱他已在廣州生活1年，先前他居住在新疆伊犁，他表示，「中國的人權政策給人的印象很差。我在新疆的時候，每隔50米、100米，（都）要檢查身分證。急死我了，接受不了。」新疆警察在得知他要搬到廣州後，還要求他的妻子要監視他，並匯報他的一舉一動。

據了解，國際人權組織人權觀察的中亞事物研究員斯偉德羅指出，一個人被遣送回國後，可能會面臨酷刑或死刑，因此烏茲別克政府有義務不讓哈勒木别克被遣送回國。至今中國外交部尚未做出反應。

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