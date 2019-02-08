睡覺時房門一定要關！一張圖讓你看懂不關門有多危險

2019-02-08 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕你在房間睡覺時，會讓房門大開？還是將房門關起來？這樣一個小細節其實攸關人命。美國有消防隊最近貼出一張火災圖，告訴大家火災發生時，如果房門打開到底有多危險。

美國地方消防部門「Cold Spring Harbor Fire Department」最近在臉書發文提醒，很多家長常會在睡覺時讓小孩的房門打開，或是留下一些縫隙，但這樣的行為其實相當危險！消防部門也貼出火災時房門內外兩面的對照圖，房門對外的那面被煙霧燻得焦黑、但房門對內的那一面卻相當潔白，顯示大部分的濃煙都被這扇緊閉的房門擋在門外。消防部門表示，如果火災發生當時房間內有人，緊閉的房門就可以救人一命。

現在這張房門正反面的對比圖已在網路上引來瘋傳，許多網友看到後都直呼，「這真的是很重要的資訊」、「我要跟小孩講」、「一張圖勝過用一大堆言語來解釋」，也有網友建議大家，除了睡覺關房門，也應該在家裡面加裝火災煙霧警報器，才能在火災發生第一時間知道。

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