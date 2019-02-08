美智庫爆：菲律賓在南海填海造陸 遭中國近百艘船艦包圍

2019-02-08 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕南海近年來已成為台灣、中國、美國及多個東南海國家角力戰場。菲律賓總統杜特蒂雖立場親中，但美國智庫指出，菲國在其中一座爭議島嶼填海造陸時，曾被近百艘中國船艦包圍。

美國智庫「亞洲海事透明倡議組織」（Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI）網站指出，菲國防部長洛倫札那（Delfin Lorenzana）4日宣布，他們在中業島的填海造陸作業將於2019年初完成。

AMTI出示衛星影像，指中國自去年7月開始，從距離中業島西南方12海浬處的渚碧礁派出艦隊「回應」菲律賓，當中包括解放軍海軍陸戰隊和中國人民武裝警察部隊海警總隊船艦，以及配數十艘30至70公尺大小的漁船。

衛星照顯示，包圍中業島的中國軍民混合艦隊在12月3日上升至24艘，同月20日甚至達到95艘，直到1月26日才減為42艘。洛倫札那去年11月曾提到，中國駐菲大使曾呼籲當局取消在中業島的工程。

中業島是南沙群島第二大天然島。中華民國海軍1971年因躲避颱風暫時撤離，菲律賓軍隊趁機攻占，中華民國政府當時認為不宜反擊，讓該島至今由菲律賓實質占領，但中華民國、中華人民共和國皆宣稱擁有主權。

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