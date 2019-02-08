美國多位參議員籲眾院議長 邀蔡總統赴國會演說

2019-02-08 02:36

〔中央社〕在美國與中國關係緊張之際，美國國會參議院多位共和黨籍議員聯名致函眾議院議長裴洛西，要求邀請蔡英文總統對國會兩院聯席會議發表演說，她若提出這項邀請勢必會激怒北京。

路透社報導，裴洛西（Nancy Pelosi）是民主黨籍，記者向她的助理詢問此事尚未獲得回應。

聯名致函斐洛西的共和黨聯邦參議員包括賈德納（Cory Gardner）、盧比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）、柯寧（John Cornyn）和克魯茲（Ted Cruz）。他們今天公布這封信函。

克魯茲昨天赴華府智庫美國企業研究所（AEI）演說時已透露此事，他表示支持蔡總統訪問華府並向國會發表演說。外交部表示，對克魯茲力挺台美關係，表達誠摯謝意，但目前沒有安排蔡總統訪問華府的規劃。

美國國會去年通過「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act），克魯茲是共同提案人，美國總統川普也已簽署生效。這一法律鼓勵美台間所有層級官員互訪，至於執行程度，美國行政部門則扮演關鍵角色。

美中關係近月來日漸緊繃，許多美國國會議員批評中國在貿易上的措施，並且指控北京當局進行間諜活動和侵害人權。

去年12月初美中雙方同意貿易戰暫時休兵90天，以利達成協議，期限是3月1日。雙方下週將在中國展開下一輪會談。

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