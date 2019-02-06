過年想給孫子大紅包 妻子嫌多讓他想輕生

2019-02-06 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕太疼孫了？中國一名57歲的爺爺今年過年時，原本想包個6000元人民幣（約新台幣2萬7）的「大紅包」給孫子，但卻被老伴嫌包太多而心情鬱悶，最後甚至想不開要跳橋輕生，所幸最後被員警拉下救回。

據《北京晚報》報導，北京閻村鎮一名爺爺因疼惜孫子，除夕夜本想包給孫子6000元人民幣的紅包，不料妻子卻嫌太多，自己只願意包5000元人民幣（約新台幣2萬2）給孫子，雙方因此發生口角。事後爺爺喝了點酒，又吃到已經糊掉的粥，便一時心情煩悶想不開，走到高架橋上欲跳下輕生。

警方到場後發現該名爺爺一隻腳已經跨出了橋外，狀況十分緊急，便趕緊伸手抓住了老爺爺的腰帶，合力將他拉回救下。事後警方也勸導該名爺爺，過年壓歲錢只是討個吉利，切勿因一時衝動而釀成遺憾。

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