為了報復！泰國跨性別者冒充台人 10年詐騙日本客千萬元

2019-02-05 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷一名跨性別者烏泰（Uthai Nanthakhan），過去10年假冒成台灣或香港旅客，鎖定日本觀光客及企業家進行詐騙，至今得手超過1000萬泰銖（約新台幣1046萬），3日被警方逮捕。他聲稱，這是對日本人的「報復」。

據《曼谷郵報》報導，現年43歲的烏泰表示，他在大學2年級時，曾認識一名日本觀光客，當初約好要結伴去印尼峇里島旅遊，不料對方卻臨時不見人影，讓他得獨自承擔所有的住宿及交通費用，此後他對日本人懷恨在心，展開一連串的詐騙行動。

報導指出，烏泰通常選在夜晚到娛樂場所進行詐騙，他假冒成台灣或香港旅客，向日本遊客謊稱自己皮夾遭竊，透過激發對方同情詐騙，10年間順利得手超過千萬泰銖。

泰國移民局長蘇拉切（Surachate Hakparn）表示，近來接獲日本大使館報案，前2個月已有10名日本觀光客被同一人所騙，於是警方鎖定烏泰平時行騙的地點，終於在3日晚間將人逮捕。經警方調查後，得知烏泰已詐騙上百人，而得到的錢都花在娛樂、賭博和養年輕男孩。

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