競選限制太嚴格！泰國候選人出奇招 改成前總理名字參選

2019-02-05 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕泰國將於3月24日舉行國會大選，由於泰國競選限制太嚴格，不少候選人將名字改成前總理的名字，以增加選民對他們的印象。

綜合外電報導，泰國3月24日將舉行大選，昨日為開放選舉登記的第1天，就有將近6000人登記參選。由於泰國的競選限制相當嚴格，有15位候選人為了選舉，特別將名字改成前總理的名字。

有10名男性候選人將名字改成塔克辛（Thaksin Shinawatra），與前總理完全同名同姓，5位女性候選人則將名字改成盈拉（Yingluck Shinawatra），與前女總理撞名。候選人們希望更夠透過改名的方式，讓選民記住他們。

泰國從2014年政變之後，掌權的軍政府就一直推遲國會大選、禁止政黨活動，直到去年12月才宣布解除禁令，3月24日舉行大選，但對於競選限制相當嚴格，規定候選人在社群媒體的貼文只能有候選人的姓名、簡介、政黨名稱、相片、競選口號，遭抨擊是刻意針對仰賴社群媒體宣傳的新興政黨。

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