離奇！海豹排泄物藏有USB 裡面存了海獅照片與影片...

2019-02-05 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕太神奇了！紐西蘭國家水源與大氣研究院（NIWA）日前在研究豹斑海豹時，採集排泄物並進行篩檢，孰料卻在裡頭找到了一個USB隨身碟，裡面存放著海獅的照片與影片。

據《紐西蘭先驅報》報導，當地獸醫收集豹斑海豹排泄物，再將樣品冷凍起來，NIWA工作人員後來進行退冰與分析時，就這樣看到了USB。

儘管這個隨身碟「歷經磨難」，卻仍然處於良好的狀態，在風乾了好幾個星期後，工作人員在裡面找到了海獅照片，以及海獅媽媽與寶寶在淺灘嬉戲的影片。

NIWA公布了USB隨身碟中的這段影片，可以看到拍攝者應該是坐在藍色划艇上，海獅則在周圍游來游去。NIWA呼籲民眾幫忙協尋USB的主人，但同時也痛心海豹竟然會誤吞隨身碟，直指人們應該要保護這些動物。

相關影片請見：

NIWA is searching for the owner of a USB stick found in the poo of a leopard seal…

Recognise this video? Scientists analysing the scat of leopard seals have come across an unexpected discovery – a USB stick full of photos & still in working order! https://t.co/2SZVkm5az4 pic.twitter.com/JLEC8vuHH0 — NIWA （@niwa_nz） February 5, 2019

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