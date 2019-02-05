墨國頭號毒梟長期性侵少女 竟稱：她們是我的維他命

2019-02-05 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥頭號毒梟，號稱「矮子」的古茲曼，近期在美國紐約受審。最新曝光的法院文件顯示，古茲曼不僅是毒販，還犯下殺人、性侵多名未成年少女等罪嫌，古茲曼甚至聲稱「她們是給我生命的維他命」。

綜合外媒報導，現年61歲的古茲曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）是墨西哥西納羅亞（Sinaloa）販毒集團的首腦，曾名列《富比士》的「全球十大惡人」榜首，主導國內大麻和鴉片生產地，並利用美墨邊界販售和運送大量毒品，甚至將黑手伸入墨國政治體制最高層。

報導指出，古茲曼前私人秘書維拉（Alex Cifuentes Villa）在和警方合作後，爆出古茲曼更多惡行。維拉指出，古茲曼會用「粉狀物質」下藥迷昏少女並加以性侵，其他手下也會一同參與強暴，其中年紀最輕的受害者僅13歲，而古茲曼稱這些少女是讓他能繼續活下去的「維他命」。另外，法律文件中也提到，古茲曼會定期收到一名老鴇傳送的未成年少女照片，他或他的手下可以支付5000美金（約新台幣15.4萬元）來和她們性交易。

古茲曼的律師巴拉瑞佐（Eduardo Balarezo）則否認這些「猥褻淫穢」的指控，主張沒有任何證據能證明古茲曼性侵少女，且這些指控也和目前在審理的毒品交易罪無關。

據了解，陪審團聽取57名證人的證詞後，4日開始對古茲曼進行審議，如多項罪名被定罪，最重將面臨終身監禁。

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