婦女中頭彩11億6年花到剩2萬 她坦言：每天都像在地獄裡

2019-02-02 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭一名女子2013年中了樂透頭獎，獲得2700萬英鎊（約11億台幣）的獎金，然而，6年過去了，女子的財產只剩500多英鎊（約2萬多台幣），他說中獎後的自己，彷彿生活在地獄之中。

綜合媒體報導，愛爾蘭一名現年54歲的女子瑪格麗特（Margaret Loughrey），原本都靠著失業津貼在過生活，然而，她在2013年中了樂透頭獎，獲得2700萬英鎊的獎金，讓她的命運大翻身，不僅連開3間公司，還登上愛爾蘭富豪榜，更將許多獎金捐給弱勢團體及改善當地社區設施。

然而，贏得獎金的瑪格麗特後來卻連連做出爭議行為，令她數次登上新聞版面。她在2015年因酒後毆打司機，遭罰參加社區服務150小時；在班機上毆打機長遭逮捕；上周則因羞辱男助理，遭判賠償3萬英鎊（約123萬新台幣）的賠償金。

瑪格麗特表示，中獎沒帶給他什麼，只有悲傷，自從中獎後，她每一天都無法平靜，讓她每天像生活在地獄之中。瑪格麗特表示她手邊只剩500多英鎊，而這種不平靜，就算她一毛錢也不剩也無法止息。

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