日本捕獲入冬第7隻深海「地震魚」 網友憂天災將至

〔即時新聞／綜合報導〕日本北部富士縣1日發現2條俗稱「地震魚」的罕見皇帶魚，分別長達3.2公尺及近4公尺，而自本次入冬以來，日方捕獲皇帶魚的數量已累積至7條，讓不少網友擔心這是當地即將迎來地震或海嘯的預兆。
綜合外媒報導，皇帶魚通常棲息在深海水域，故平時捕獲的紀錄極少。日本漁民甚至稱皇帶魚為「龍宮使者」，有傳言指牠們會在地震來臨前上岸通報。
魚津水族館的管理人表示，針對上述說法，目前沒有任何科學依據能夠證明，但也無法全盤否認這種可能性。另外他還說：「亦可能是受全球暖化或其他未知原因影響。」
英國安格里亞魯斯大學動物學講師格蘭特（Rachel Grant）則認為，牠們確實可能有感知到天災的能力，「在地震前夕，地殼岩石會釋放帶電粒子，引發一系列化學反應，例如帶電粒子將水分子變成過氧化氫，動物生活環境因此受到改變，於是牠們會被迫移動。」
不過，日本地質學教授荒牧鎮雄表示，不必如此擔心，「因為在近期，我並沒有收到地殼活動增加的報告。」
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#うおすいレア生物 #またまた❗️ #リュウグウノツカイ 昨日、魚津市経田の海岸でリュウグウノツカイが打ち上げられているのが発見されました❗️全長は323cm。 富山湾では今年度5例目です。 あいにく今回発見されたものは 鳥につつかれ損傷が激しかったので、解剖などを行い研究用にしました。 前回獲れたリュウグウノツカイは 2/2（土）と2/3（日）の２日間限定で展示しますよ⤴⤴ 全長394.8cm。 今回はタッチOK????♂️ 深海魚ファンは見逃せませんよね〜???????? #幻の魚 #oarfish #deepsea #nature #beautiful #魚 #珍魚 #さかな #魚津水族館公式 #魚津水族館 #水族館 #富山 #uozuaquarium #aquarium #uozuaquariumofficial #限定 #レア #魚津 #経田 #背ビレ腹ビレ美しい #花魁
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