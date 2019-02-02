日本捕獲入冬第7隻深海「地震魚」 網友憂天災將至

2019-02-02 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本北部富士縣1日發現2條俗稱「地震魚」的罕見皇帶魚，分別長達3.2公尺及近4公尺，而自本次入冬以來，日方捕獲皇帶魚的數量已累積至7條，讓不少網友擔心這是當地即將迎來地震或海嘯的預兆。

綜合外媒報導，皇帶魚通常棲息在深海水域，故平時捕獲的紀錄極少。日本漁民甚至稱皇帶魚為「龍宮使者」，有傳言指牠們會在地震來臨前上岸通報。

魚津水族館的管理人表示，針對上述說法，目前沒有任何科學依據能夠證明，但也無法全盤否認這種可能性。另外他還說：「亦可能是受全球暖化或其他未知原因影響。」

英國安格里亞魯斯大學動物學講師格蘭特（Rachel Grant）則認為，牠們確實可能有感知到天災的能力，「在地震前夕，地殼岩石會釋放帶電粒子，引發一系列化學反應，例如帶電粒子將水分子變成過氧化氫，動物生活環境因此受到改變，於是牠們會被迫移動。」

不過，日本地質學教授荒牧鎮雄表示，不必如此擔心，「因為在近期，我並沒有收到地殼活動增加的報告。」

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