中國反貪影片疑抄襲「超級瑪利歐」日媒控：侵權累犯

2019-02-02 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國一部反貪腐影片竟傳出抄襲知名電玩遊戲「超級瑪利歐」，不只畫面雷同，連背景音樂也十分相似，直到被日媒報導後才趕緊將影片下架。

綜合外媒報導，反貪腐影片名為「Super Mario Mr. Judge 2018湖南法院闖關記」，遭爆料疑似抄襲任天堂知名遊戲「超級瑪利歐」，影片中不只背景相似，人物主角也和瑪利歐近乎雷同，遭報導後影片已經悄悄下架。

日本《NHK》報導，這部影片由掌管中共中央政法委員會所發布，委員會掌管中國司法、執法機關，但竟執法機關、公家機關帶頭公然抄襲，行徑相當離譜。目前該影片已經下架，但負責單位尚未出面回應侵權指控，對此任天堂則表示，不針對個案發表任何評論。

《NHK》指出，這對任天堂來說可能是個案，不過中國仿冒日本或其他國家的商品及卡通已然不是第一次，例如日本超人氣卡通「哆啦A夢」遭中國公司盜用並註冊為「機器貓」，雖去年4月已裁定「機器貓」確實侵權，但仍是中國公司侵權的經典例子。

China's Supreme People's Court uploads a video with unauthorized use of Mario sprites to their official Weibo Account. pic.twitter.com/377c6ik0gq — Chinese Nintendo （@chinesenintendo） January 30, 2019

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