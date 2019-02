中國反貪影片疑抄襲「超級瑪利歐」日媒控：侵權累犯

2019-02-02 11:06

〔即時新聞/綜合報導〕中國一部反貪腐影片竟傳出抄襲知名電玩遊戲「超級瑪利歐」,不只畫面雷同,連背景音樂也十分相似,直到被日媒報導後才趕緊將影片下架。

綜合外媒報導,反貪腐影片名為「Super Mario Mr. Judge 2018湖南法院闖關記」,遭爆料疑似抄襲任天堂知名遊戲「超級瑪利歐」,影片中不只背景相似,人物主角也和瑪利歐近乎雷同,遭報導後影片已經悄悄下架。

日本《NHK》報導,這部影片由掌管中共中央政法委員會所發布,委員會掌管中國司法、執法機關,但竟執法機關、公家機關帶頭公然抄襲,行徑相當離譜。目前該影片已經下架,但負責單位尚未出面回應侵權指控,對此任天堂則表示,不針對個案發表任何評論。

《NHK》指出,這對任天堂來說可能是個案,不過中國仿冒日本或其他國家的商品及卡通已然不是第一次,例如日本超人氣卡通「哆啦A夢」遭中國公司盜用並註冊為「機器貓」,雖去年4月已裁定「機器貓」確實侵權,但仍是中國公司侵權的經典例子。

