維族學者獄中被提名諾貝爾獎 中國氣炸：國際社會是非不分

2019-02-02 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國在新疆建立「再教育營」，對維族進行一系列迫害和洗腦教育，引發全球關心當地人權，美國13名跨黨派議員更連署提名遭到中國政府監禁的維吾爾族學者伊力哈木．土赫提為諾貝爾和平獎候選人。對此，中國外交部發言人耿爽不滿地說，伊力哈木犯有分裂國家罪，「國際社會應認清是非曲直」！

今年將滿50歲的伊力哈木於1969出生，原是中央民族大學的講師，他創辦「維吾爾在線」網站為維族人發聲，不料卻在2014年9月遭控分裂國家罪，被判處無期徒刑。伊力哈木入獄後，受到國際人權團體關注，13名跨黨派的美國國會議員也在一封給挪威奧斯陸諾貝爾和平獎委員會主席的信中表示，「我們相信，沒有人比伊力哈木更能獲得委員會在2019年的認可，他象徵著在中國為和平與人權進行的和平鬥爭」。

中國外交部發言人耿爽昨天（1日）在例行記者會上被問到相關問題時，憤怒地說，「伊力哈木的所作所為，意在分裂國家，煽動仇恨，為暴恐正名」，直言這種行為「在任何國家都是不被允許的」！耿爽更不滿地說，「國際社會應認清是非曲直」！

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