「垃圾！」自家雷達被以色列F-35轟爛 中媒把錯推給俄國

2019-01-31 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國產出的JY-27雷達，最近在實戰中被摧毀，這款號稱具有反隱形與預警導彈的能力雷達，被敘利亞採購、部署在大馬士革機場，慘遭以色列F-35炸爛，被各國媒體嘲笑是「垃圾」，但中國媒體卻把責任推給俄羅斯。

中國《新浪軍事》29日刊登出題為「中國反隱身雷達被F-35炸毀？這鍋要俄鎧甲-S1來背」的文章，先提到中國產製的JY-27雷達遭以色列F-35轟炸，接著批評外國媒體「極端」地報導中國產品是「劣質產品、山寨貨」，反稱讚中國媒體的報導「都比較冷靜、理智」。

《新浪軍事》報導表明，敘利亞當局於2008年共向中國購買10部空探雷達，分別是4部「低空補盲」的120型雷達、1部可24小時監控天空的「三坐標雷達」JYL-1，與5部探測距離達330公里、定位精度150公尺的JY-27雷達，由此可知JY-27雷達「並不具備火控能力」。

《新浪軍事》提到，後來俄羅斯主導敘利亞國防領域，中國產製的雷達受到俄方擺布，因此雷達被戰機炸毀係屬「防護不利」，敘利亞只用俄羅斯製造的鎧甲-S1防空飛彈保護它，但以色列釋出的作戰畫面中顯示，防空飛彈「已經先被幹掉了」，因此「這鍋要俄鎧甲-S1來背」，責任並不在中國身上。

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