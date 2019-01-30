數千IS戰俘沒人接手 川普撤軍敘利亞恐再掀動亂

2019-01-30 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布將美軍撤出敘利亞，迄今已過1個月，卻仍有一道難題沒有得到解答：被關在庫德族軍隊臨時監獄中，數千以計的伊斯蘭國（IS）戰俘，包括來自歐洲及美洲的人，以及他們的親屬該何去何從？

《彭博》報導，美國官方估計有超過800名IS戰俘，被拘禁在數個庫德族臨時的監獄或看守所。曾與美軍並肩作戰的庫德族軍隊資深長官艾哈邁德（Ilham Ahmed）表示，這些戰俘及其親屬總計超過4000人。

報導稱，目前有一件事情是肯定的，艾哈邁德說：「沒有人想要接收他們。」當川普急著想要兌現他將美軍撤出中東的選舉支票，在去年12月承諾將迅速執行，這些戰俘卻成了最棘手的絆腳石。

敘利亞的問題遠比伊拉克複雜，原因在於勢力分歧嚴重，美軍支持庫德族軍隊，土耳其支持反抗軍政府，俄國則是敘利亞政府的靠山，再加上其他伊斯蘭聖戰份子如沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham），以及IS，先前槍口一致向IS的默契已然達成，若美軍完全撤離，恐破壞現有的平衡。

有建議指出，讓國際法院處理這些多國籍的IS戰俘，如此便可以認定誰具有高度恐攻風險，而誰可以被釋放。莫斯科的中東專家蘇波尼那（Elena Suponina）認為，現階段無法執行，「敘利亞還沒有穩定下來，各方勢力的意見分歧太嚴重了」。

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