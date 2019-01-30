歐洲議會選舉也怕假新聞！要求谷歌、臉書加強管制

2019-01-30 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會議員選舉5月底就要投票，為了打擊假新聞，歐盟委員會29日命令谷歌、臉書、推特和火狐等網路巨擘必須採取更多動作，否則將面臨監管處置。

綜合外媒報導，廣告產業的各大科技公司，包括谷歌、臉書、推特等，在去年10月與歐盟簽署了一個行為準則，希望他們能夠投入開發新的措施或科技來打擊網路上的假新聞。評論家則認為，簽署後，這些公司做得並不夠。歐盟執委也說，簽署了準則的公司雖然有採取「刪除假帳號」、「限制假新聞網站」等步驟，但仍遠遠不足。

歐盟委員會強調，臉書應更詳細說明打擊假新聞的方式；谷歌應擴張現有的防假措施版圖；推特也要提供更詳盡的措施計畫；而火狐必須說明它如何保護使用者瀏覽紀錄的細節。

歐洲議會5月要選出705議員，各會員國民意調查也將在下個月展開。對此，歐盟數位單一市場執委安西普（Andrus Ansip）說：「現在他們必須確保的是，全歐洲的人都得以使用這些防假新聞的工具。同時監測他們的效率，並持續更新以對付那些散布者層出不窮的新招。我們沒有時間可以浪費了！」

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