殘忍父子盜獵冬眠母熊 兩小熊目睹後也遭毒手

2019-01-26 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國有一對父子在2018年4月到阿拉斯加州南部的埃斯特島（Esther Island）滑雪，在滑雪途中發現一隻母熊與2隻小熊冬眠的窩，2人竟當著2隻小熊的面將母熊槍殺，在小熊發出尖叫時也一併殺死；不過由於阿拉斯加州法規定不得殺害明顯在撫育幼熊的母熊，盜獵父子一度辯稱只有殺害母熊，結果被當局設置在現場的生態攝影機揭穿，除了被控告盜獵外，還被加告偽造文書。

綜合媒體報導，41歲的安德魯·雷納（Andrew Renner）與歐文·雷納（Owen Renner）兩人皆有合法的狩獵證照，2人在去年4月14日前往阿拉斯加南部的埃斯特島滑雪，途中意外發現一處熊冬眠的窩，結果安德魯竟開槍殺害母熊，2隻小熊聽到槍聲後發出尖叫，也被歐文開槍殺害。

2人在檢查屍體時，赫然發現這隻母熊頸上掛有阿拉斯加州政府漁獵部門與美國國家林務局的生態監控設備，為避免遭發現盜獵，2人將母熊拖離現場並且處理，隔天再返回現場回收彈殼，並將幼熊的屍體帶走；雷納父子以為神不知鬼不覺，殊不知現場其實設有當局的生態監視器，2人盜獵的經過全被錄下。

安德魯在4月30日將母熊的屍首跟追蹤軌跡通報與州政府，他在填寫相關文件中聲稱自己是開槍殺害後，才驚覺牠可能是母熊，還稱沒有發現其他的幼熊，所幸後來相關部門回收生態監視器後才揭穿安德魯謊言，在8月控告2人盜獵與偽造文書，最後安德魯在2019年1月22日遭判3個有期徒刑、吊銷狩獵執照10年，其子歐文遭判30天緩刑並進行社區服務，還要上獵人的安全課程。

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