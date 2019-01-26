反對派領袖拒會談 傳俄雇傭兵團已入境保護馬杜羅

2019-01-26 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局動盪，總統馬杜羅表示願與反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）見面，遭後者斷然拒絕，有外媒爆料，俄羅斯方面已派出秘密雇傭兵團，入境委國保護馬杜羅政權的重要人士。

委國國會議長、反對派領袖瓜伊多獲美加為首多國承認，一面策動民眾示威抗議，一面拉攏軍方支持；現任總統馬杜羅政權目前仍掌握軍方忠誠，同時亦獲得墨西哥、古巴等國支持，俄羅斯總統普廷日前也表態力挺，為委國政局增添不確定性。

外媒引述知悉內情人士說法指出，為俄羅斯執行祕密任務的雇傭兵團日前已入境委內瑞拉，為數多達400人，與雇傭兵團有聯繫的軍事組織領導人沙巴耶夫（Yevgeny Shabaev）透露，這些雇傭兵目前正保護馬杜羅政府高層的安危，未來是否轉投入攻擊性任務現仍未知。

俄羅斯提供委內瑞拉數十億美元的貸款，是馬杜羅政權重要的財政來源，其中部分是未來石油銷運的預付款。外界認為，委國僵局現已演變成兩大集團互相角力，一方是美國為首的自由國家，另一方則是俄羅斯與中國、古巴等國家。據分析，按美俄兩集團的默契，目前都不太可能提供直接的軍事支持。

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