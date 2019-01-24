22歲正妹人妻啪啪12歲男童被逮 鄉民：有種衝我來！

22歲的長尾里佳日前因為與12歲男童發生性關係被警方逮捕。（圖擷取自Rika Nagao臉書）

22歲的長尾里佳日前因為與12歲男童發生性關係被警方逮捕。（圖擷取自Rika Nagao臉書）

2019-01-24 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本日前發生一起與未成年孩童性交遭逮捕的案件，一名22歲的女子透過線上遊戲認識了一名年僅12歲的男童，之後更進而發生性關係，隨後遭警方以強制性交罪逮捕。

根據日媒報導，住在香川縣高松市的長尾里佳，日前透過手遊認識了一名住在福岡縣的12歲男童。警方表示，之後兩人在本月21日晚間約莫11點，相約在長尾里佳的住處，進一步發生了性關係，隨後長尾里佳即遭逮捕，而長尾里佳本人也坦承犯行。儘管二人兩情相悅，但日本法律明定不得與未滿13歲之孩童發生性行為，因此長尾里佳將被依強制性交罪起訴。

更多詳細案情警方還在調查中，但這樁案件已在日本社群掀起熱議，網友也紛紛好奇這名22歲的女子到底長怎樣，經過肉搜發現長尾里佳長相甜美，而且還育有一女，讓網友們對此事件的討論度更高。

該新聞被分享到PTT後，鄉民紛紛表示「欺負小南森...有種衝著我來啊！」、「SOD都是真的...」、「我12歲在幹嘛...」。

  • 網友肉搜發現長尾里佳長相甜美。（圖擷取自Rika Nagao臉書）

    網友肉搜發現長尾里佳長相甜美。（圖擷取自Rika Nagao臉書）

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