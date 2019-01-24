22歲正妹人妻啪啪12歲男童被逮 鄉民：有種衝我來！

2019-01-24 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本日前發生一起與未成年孩童性交遭逮捕的案件，一名22歲的女子透過線上遊戲認識了一名年僅12歲的男童，之後更進而發生性關係，隨後遭警方以強制性交罪逮捕。

根據日媒報導，住在香川縣高松市的長尾里佳，日前透過手遊認識了一名住在福岡縣的12歲男童。警方表示，之後兩人在本月21日晚間約莫11點，相約在長尾里佳的住處，進一步發生了性關係，隨後長尾里佳即遭逮捕，而長尾里佳本人也坦承犯行。儘管二人兩情相悅，但日本法律明定不得與未滿13歲之孩童發生性行為，因此長尾里佳將被依強制性交罪起訴。

更多詳細案情警方還在調查中，但這樁案件已在日本社群掀起熱議，網友也紛紛好奇這名22歲的女子到底長怎樣，經過肉搜發現長尾里佳長相甜美，而且還育有一女，讓網友們對此事件的討論度更高。

該新聞被分享到PTT後，鄉民紛紛表示「欺負小南森...有種衝著我來啊！」、「SOD都是真的...」、「我12歲在幹嘛...」。

12歳の男の子と22歳の女性からみだらな行為したニュースの反応がザ男女差別って感じで面白い。12歳の女の子と22歳の男性だった時に同じ反応できるのかな？ — 巨大なまりも （@yt_hi） 2019年1月23日

１２歳の男の子にみだらな行為をした事件の奴、氷山の一角じゃないかなあ。昔ネトゲの知り合いが中学生の頃知らん女の人に誘われて童貞奪われたとか言ってたし — 山の田んぼ （@yamano_tanbo） 2019年1月23日

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