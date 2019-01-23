印度政黨拚大選 最大反對黨為直升機槓上總理莫迪

2019-01-23 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕印度將在5月舉行國會大選，主要反對黨國大黨近日為了直升機槓上總理莫迪（Narendra Modi），指責執政黨占用資源，導致他們沒有足夠的直升機載送該黨領袖奔走各地助選。

《路透》報導，特許直升機在印度選舉佔據重要角色，在一個擁有13億人口的大國，莫迪和國大黨黨魁甘地（Rahul Gandhi）等重要黨政人士，經常在一天內參與多場集會。

國大黨一名成員今（23）日表示，執政黨已經預定了全國大部分可用的直升機，時間長達90天，而不是一般的45天。

國大黨重量級人物、前政府官員夏馬（Anand Sharma）表示，人民黨在5月選舉之前已「先發制人」，稱大多數的直升機都被人民黨壟斷了，「因為他們擁有大量的資源和資金」。夏馬說，若資源分成100份，「他們是90，我們只有10」。

莫迪的人民黨（BJP）否認指控，並痛斥國大黨是「謊言製造機」。

據統計，人民黨2017/18年度包括捐款的總收入為102.7億盧比（約新台幣44億元），國大黨則是19億盧比（約新台幣8.2億元），但有機構分析，雙方收入有一半以上來源不明。

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