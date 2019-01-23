嚴格限制資本外流 中國查獲涉1300億洗錢案地下組織

2019-01-23 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國警方21日查獲一個於澳門賭場洗錢的地下走私組織，涉及金額高達44億美金（約新台幣1300億元）。外媒指出，這是中國政府為避免資金大量外流、為維持經濟穩定，對試圖逃離其日漸嚴格的資本控制的行為所進行的高調打擊。

據《CNN》報導，澳門司法警察局表示，這個組織成立於2016年，利用餐廳等零售業所廣泛使用的銷售時點情報系統（point of sale,以下簡稱POS）及其刷卡功能進行洗錢。這個小額電子交易的方式能使這些帳款被歸類為民生用途，以避開中國對人民資金向外國流出的嚴格控管。

報導引述《新華社》稱，警方查獲該組織許姓主嫌利用POS系統，讓賭客們私下將賭金換成港幣或澳門幣。警方於網站上表示：本月至今共有39名涉案人士被捕，沒收32台來自中國的POS系統。

中國法律規定，公民使用個人金融卡，一年不得在境外提取超過10萬人民幣（約新台幣45萬元）。因此，富人們一向以澳門和香港作為避開政府資金控管的匯款中繼站。這起案件可能會使中國政府在澳門進行更嚴格的審查，在美中貿易戰的衝擊之下，中國必須極力保持經濟和人民幣的穩定。

國際財管公司Bernstein的分析員Vitaly Umansky表示，澳門警方加強了對POS系統濫用的打擊，金管局亦命令金融機構上報並檢舉非法改造的POS系統機器。「他們真正想要阻止的是非法的POS系統」。

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