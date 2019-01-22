英國休假特工得知發生恐攻 衝現場「藍波式」鎮壓恐怖份子

2019-01-22 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞首都奈洛比的企業園區在1月14日發生恐怖攻擊，索馬利亞恐怖組織「青年黨」（al-Shabaab）的恐怖份子以自殺炸彈、汽車炸彈與槍手發動攻擊，並長驅直入該企業園區內的五星級飯店進行恐攻，最終才在肯亞軍警的攻堅下成功掃蕩，但仍不幸造成21人死亡；不過當天有位休假的肯亞特種部隊代訓教官，一知道發生恐攻，立刻趕到現場加入反恐行動，不只成為現場指揮官，還親自帶隊到交火前線掃蕩恐怖份子，事後發現他的身分就是世界知名的菁英部隊，英國空降特勤隊（SAS）的成員。

綜合外媒報導，在當天的現場直播與新聞照片，很難不發現這位英雄，他穿著簡便的藍色牛仔褲與紫色上衣，身上只加穿一件防彈背心與黑色頭套，便拿著槍械在交火現場對抗恐怖份子，並將無辜路人送入安全區域；一度有媒體推測他是美國的海豹部隊，不過之後才發現，這位英雄原來是英國的空降特勤隊（SAS）。

一位前SAS成員表示，「英國的特種部隊一向往槍聲的方向衝」，他透露這位匿名的約30多歲男子，是SAS一位資深特工，過去隸屬在第22空降特勤隊D中隊，曾在敘利亞參與多次對伊斯蘭國（IS）的反恐任務並戰功彪炳，之後退下前線轉任SAS特工，駐在肯亞代訓當地的特種部隊；恐攻發生時，他正值休假，不過他並沒有像其他同僚一樣外出購物，當他代訓的特種部隊被緊急集結時，他馬上將自己的槍械裝備丟上後車廂，直接驅車趕往現場。

這位教官趕到現場後，立刻在現場組織所有反恐隊伍，並指揮現場軍警進行攻堅行動，他甚至親自帶隊衝入現場救人；雖然最終仍造成傷亡，但他的英勇行為也成功救出不少無辜的人，不過因為他英勇救人的行為，導致自己的特徵被許多現場直播公布在網路上，最後英國政府為了保護他，已經將他調回英國本土。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/