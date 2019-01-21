疑似濃霧肇禍 中國科考船「雪龍號」撞上南極冰山

2019-01-21 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國南極探測船「雪龍號」今（21）日受濃霧影響撞上南極冰山，當局指出，目前人船安全。

中國自然資源部表示，中國破冰船暨科學考察船「雪龍號」，今日上午10時47分航行於阿蒙森海密集冰區時，受濃霧影響，在南緯69°59.9'，西經94°04.2'位置與冰山碰撞，當時船速3節（約每小時5.56公里）。

當局表示，「雪龍號」船首桅杆和部分舷牆受損，但無人員受傷，壓艙水、油艙、主機及其他船舶動力設備、通訊導航設備運行正常。

自然資源部表示，情況發生後，已及時對船舶安全狀態進行監測，對受損部位進行檢修，在確保安全前提下，制定後續科考作業方案。目前，「雪龍號」運行正常。

根據中國媒體指出，「雪龍號」去年11月2日載著351人組成的中國地35次南極考察隊於上海出發，計畫在難言島（Inexpressible Island）建設新站、泰山站二期工程收尾、固定翼飛機考察和國際合作等工作。

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