日韓雷達爭議各說各話 日防衛省停止協商引南韓抗議

2019-01-21 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本2018年末指控一架P-1反潛機執行例行的海上巡邏時，遭南韓海軍驅逐艦以射控雷達鎖定，不過南韓軍方反駁，當時正在海上搜救北韓漁船，開雷達不是針對日本反潛機，還反咬日方反潛機低空飛行、威嚇南韓海軍人員；2國軍方多次磋商沒共識，日方今天（1月21日）宣布停止協商，再次引起南韓不滿。

綜合外媒報導，日本防衛省去年12月20日指控，自衛隊有架P-1反潛機在能登半島外海的日本海上（南韓稱東海）進行例行的海上警戒巡邏時，遭南韓海軍的驅逐艦以「射控雷達」鎖定，指控南韓惡意挑釁；不過南韓指出，當時該「廣開土大王號」驅逐艦，正在海上搜救一艘北韓漁船，之所以會開啟雷達是為了尋找漁船的位置，並不是針對日方反潛機，還反控是日方的反潛機先以「低空威懾飛行」威嚇「廣開土大王號」驅逐艦，要求日方道歉並保證日後不會再發生。

日本防衛省在12月28日率先發布反潛機當時拍攝到的畫面，以及飛行員的對話，希望藉以還原當時的情況，但南韓方認為這段影像無法成為客觀的證據，隨即也發布一段影片反駁日本的說法；2國的國防部門在經過多次協商後，仍是各說各話，完全沒有交集，而日本防衛省認為繼續與南韓國防部協商下去也無解，因此在今天做出最終見解，打算停止與南韓協商。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在今天（1月21日）公布反潛機被雷達鎖定時的聲音，並表示防衛省已做出最後見解，並向南韓方做了詳細的解釋；不過南韓國防部發言人崔賢洙對此表達強烈不滿，表示日方沒有拿出相關證據，只拿出聲稱是「探測到雷達電波」時發出的聲音，對於日方停止協商表達遺憾；崔賢洙除了要求日方提出更具體的證據，還再次要求日方對此道歉，並保證避免日後類似的事件再次發生。

而美國面對東北亞最重要的2個盟國再次發生爭議，美國海軍作戰部長約翰·理察森（John M. Richardson）在訪日途中於1月18日表示，對於印太地區的自由航行，日美韓的合作相當重要，尤其是日韓2國的互信，希望2國能克服歧見，並改善惡化的日韓關係。

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