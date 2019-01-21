阿富汗軍事基地遭恐攻 安全部隊至少12死28傷

2019-01-21 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗瓦爾達克省一處軍事基地，今（21日）遭汽車炸彈襲擊，造成安全部隊至少12死28傷。

據《路透》報導，阿富汗政府官員表示，武裝分子引爆汽車炸彈後，有2名槍手闖入基地釀成嚴重傷亡，恐怖組織塔利班聲稱對這起襲擊負責。

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