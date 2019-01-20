中國尷尬了 美使館狠踩中共痛腳 微博貼趙紫陽舊照

2019-01-20 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕中共前總書記趙紫陽逝世於本月17日滿14週年，當中國對這一號敏感人物的忌日加強戒備之際，美國駐中國大使館19日在官方微博貼出一張趙紫陽1984年與美國總統雷根在白宮前的合照，狠踩中共痛腳。

受美國政府關門影響，美國駐中國大使館的官方微博帳號上月23日已表示不會定期更新，18日卻宣布將發布一系列紀念美中建交40週年的舊照片，第一篇就上傳了一張趙紫陽與雷根在白宮會面的照片。

大使館介紹，這張照片是1984年時任中國國務院總理與雷根在白宮前合影。同篇發文的另一張照片則記錄1979年1月1日美中正式建交當天，時任美國副總統孟岱爾（Walter Mondale）與中國駐華盛頓聯絡處負責人柴澤民舉杯慶祝。

大部分中國網友對趙紫陽和雷根合照持正面評價，紛紛寫下「懷念趙老」、「紫陽先生是個令人尊敬的長者」、「富強胡同六號院，趙總理千古」，還有人說，「那個年代一去不復返了。那個年代還有憧憬，還有優雅，現在只有粗魯」。

不過也有少數網友表示，「中國絕對不能亂，感謝小平」，「趙總差點被里根（雷根）搞成趙喬夫（指蘇聯末代領導人戈巴契夫），感謝小平」。

趙紫陽是中共改革派，1989年「六四事件」前夕曾到天安門看望絕食學生，並反對中共保守派以武力鎮壓。「六四事件」後，趙紫陽被革職並且軟禁在家長達16年，於2005年逝世，他和妻子梁伯琪的骨灰至今仍在故居未能下葬。

中共去年底紀念改革開放40週年，相關活動都不提改革派領導人胡耀邦和趙紫陽，而趙紫陽14周年忌日又逢「六四事件」30週年，北京對這一敏感時刻嚴陣以待。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/