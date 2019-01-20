冷知識！專家揭露：清代「滿漢全席」108道菜並不存在

2019-01-20 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕民眾對清代皇室飲食「滿漢全席」的了解，多數是靠著電視或電影情節，而「滿漢全席」真的存在嗎？北京故宮博物院副院長任萬平日前出面表示，「滿漢全席」的「全席」是不存在的，且108道菜是歷史演繹後才產生的。

綜合媒體報導，北京故宮博物院副院長任萬平，日前擔任北京故宮「賀歲迎祥—紫禁城裡過大年特展」策展人，邀請民眾入紫禁城過年，提到清代皇室的飲食文化，任萬平表示，「滿漢全席」應為滿、漢席，是後人覺得菜色太多，故加上一個「全」字，「滿漢全席」這個詞才產生。

任萬平更詳細分析滿、漢兩席的區別，表示滿席是在皇宮裡舉行，且分成1至6等，不過前3種都是祭祀用的祭祀宴，只有第4等席是在太和殿舉行的最高等級國宴；漢席則在宮外舉辦，像是皇帝到太學講學後的宴請，抑或如科舉考試結束後為新科進士舉辦的瓊林宴。

任萬平更指出，民眾都認為「滿漢全席」有108道山珍海味，實際上這並不是真的，任萬平說：「108道菜色是演繹來的，實際上沒有那麼多」，他表示一般的菜頂多十幾道而已。

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