判加國公民死刑遭轟不人道 中國嗆：我們有司法主權

2019-01-16 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省大連市中級法院近期內重審1件加拿大公民走私毒品案，將判決結果從有期徒刑改為死刑，加國當局抨擊中國不人道、恣意判死，中國官方今（16）日指出，希望加拿大能尊重中國司法主權。

消息傳出後，杜魯道批評「中國選擇在一些案件專橫動用死刑」官方也警告加國公民在中國有被「任意強制執法」的風險，建議所有前往中國的加拿大人需高度謹慎」，加拿大外交部長更點名這樣的做法「不人道」；卻被中國官方倒打一耙。

中國外交部發言人華春瑩指出，加國公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉嫌走私222公斤毒品進入中國，若流入市面恐造成無數家庭幸福破滅，中國過去曾經歷過鴉片戰爭，此役即是為了解決毒品問題，讓毒品流竄社會才是不人道的做法。

華春瑩提到，中國「不會允許任何國家的毒販再來戕害中國人民的生命」，若該名毒販在他自己的國家落網，加拿大政府愛怎麼處理，中國都沒有意見，問題在於此案件在中國發生，因此中方有權按照法律處置他，還盼加拿大尊重中國的司法主權。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/