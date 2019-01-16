美洛杉磯爆議員貪腐案 4中資企業被FBI點名了...

2019-01-16 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）最近展開洛杉磯市議員胡札爾（Jose Huizar）涉入的貪腐案，目前已擴大對現任議員普萊斯（Curren Price）等人展開調查，另外還查出有4家中資的房地產開發商也涉入此案。

綜合美媒報導，洛杉磯市爆出議員胡札爾為首的貪腐案，目前FBI針對胡札爾和前洛杉磯華裔副市長雷陳（Ray Chan）以及4家中資地產商展開調查，這4家中資近年在洛杉磯砸巨資蓋飯店和商業住宅。

報導指出，4家中國開發商分別為深圳新世界集團（Shenzhen New World Groupon）、深圳合正集團（Shenzhen Hazens）、綠地集團（Greenland）及泛海集團（Oceanwide），現已成為FBI調查洛杉磯市議員腐敗的取證對象，針對此事，4家中資都還未正面回應。

目前嫌移人名單已逐漸增加，已擴大到包括現任議員普萊斯、市議會主席幕僚在內等13位政商人士。報導提到，普萊斯領導洛杉磯市議會的經濟發展與稅務委員會，雷陳則在擔任副市長時，專門處理經濟與城市建設案。

雷陳表示，調查正在進行中，他不可以提供任何看法與意見，調查完成後，會再與記者詳談；胡札爾則拒絕就此事發表評論。

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