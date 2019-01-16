擔任中國間諜？ 波蘭前特工與華為高層同被捕

2019-01-16 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭國家安全局（ABW）11日以間諜罪，逮捕華為駐波蘭分公司的中國籍高層王偉晶，及ABW的前官員杜爾巴伊洛（Piotr Durbajlo）。據了解，杜爾巴伊洛可能於政府部門任職期間，為中國擔任間諜，當時他擁有最高的情報讀取權限，可以接觸波蘭與美國及北約等盟友分享的情報。

《華爾街日報》報導，據消息人士透露，杜爾巴伊洛2000年至2017年在波蘭政府內擔任多個擁有高級別安全許可的職務，具有閱讀敏感通訊及資料庫的權限，包括波蘭與美國及北約等盟友共享的機密情報。波蘭安全機構一名前任主管透露，若這些指控與杜爾巴伊洛在政府情報部門的工作有關，無論對波蘭或盟國都將是「一場巨大的災難」。

報導表示，杜爾巴伊洛曾任職於波蘭國家安全局和電子通信辦公室，專門負責監督政府的機密通訊。後來因貪污醜聞離職，改至法國電信營運商Orange集團擔任網路安全顧問。該集團表示，目前正與波蘭當局合作，但暫不清楚杜爾巴伊洛被指控的罪行是否也與集團工作有關。

同日被捕的王偉晶是華為駐波蘭分公司的銷售總監，因涉嫌從事間諜活動，遭波蘭國內安全局逮捕（ISA），華為隨即發布聲明終止與該員工的雇傭關係。這也是繼華為副董事長兼財務長孟晚舟在加拿大被捕後，再次有華為員工在國外被逮。

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