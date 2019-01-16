英國會拒脫歐提不信任案 梅伊還有機會翻牌

2019-01-16 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國會下議院在台灣時間今天凌晨以432票對202票否決首相梅伊與歐盟達成的脫歐協議。反對黨工黨立即啟動不信任案，對脫歐及梅伊的政治路都投下變數，但有分析認為，不信任投票很可能不會過關，而梅伊也還機會翻牌。

在工黨提出不信任案之後，梅伊已表達立場，認同不信任案的舉行，認為可以測試政府的支持度，預定16日舉行辯論，香港《01》的一篇觀察文章認為，北愛爾蘭民主統一黨早已聲明「反對協議，支持保守黨」，因此針對政府的不信任動議料難獲通過。

文章指出，「假使不信任動議通過，又不能在14天通過信任動議，國會便會馬上解散，提前大選」。即使不信任案通過，保守黨政府議下台，梅伊未必要辭職，甚至可以參加大選。如果在大選中，保守黨在下議院慘敗未贏得過半席次，屆時，梅伊才真的需要下台。

綜合媒體報導，歐盟內部早就預知英國國會的這種結果，已做好英國脫歐可能延長的準備，尤其是德國，梅伊盟友德國總理梅克爾早早拋出橄欖枝，在之前就曾發言支持梅伊，指萬一脫歐協議被否決，歐盟可作出讓步，包括游說愛爾蘭總理瓦拉德卡同意為「擔保方案」（backstop）設下期限，雖然德國政府在昨天否認這項說法，但德國外長馬斯（Heiko Maas）卻在歐洲議會表示，「可以有進一步的商討」。

就時間而言，英國顯然來不及另一次公投，最可能的是另一輪的脫歐談判，而梅伊即使這一輪輸給下議院，但顯然還是有翻牌機會。

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