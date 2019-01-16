遭國會否決 梅伊仍相信協議可做為脫歐基礎

2019-01-16 05:36

〔中央社〕英國首相梅伊與歐洲聯盟達成的脫歐協議，今天遭國會以432票對202票否決後，她的發言人表示，梅伊仍然相信這份協議可做為英國離開歐盟協議的基礎。

梅伊（Theresa May）雖在最後一刻向國會請命，呼籲議員讓她達成的脫歐協議過關，卻徒勞無功，只能眼睜睜看著她的脫歐協議被否決，並讓英國政府遭受95年來在國會最大挫敗。。

梅伊的發言人稍早表示，梅伊今天告訴內閣大臣，國會今天就她與歐洲聯盟達成的脫歐協議進行表決後，她會迅速做出回應。

路透社報導，有記者問起，如果梅伊一如外界廣泛預期在這次表決落敗，是否會請辭？發言人答覆說，梅伊決心實現民眾的意願，帶領英國脫離歐盟。

發言人表示：「首相表示，政府是人民的僕人，她熱切相信，我們必須實現2016年（脫歐）公投的結果。她又說，在表決過後，她會很快針對結果做出回應。」

英國「太陽報」（The Sun）政治新聞編輯鄧恩（Tom Newton Dunn）稍早表示，梅伊對內閣表示，她計畫繼續推動她目前的脫歐計畫，不論她的脫歐協議在國會表決時遭到多大挫敗。

鄧恩推文說：「我聽說（首相）剛告訴內閣，她將繼續推動她的脫歐協議，不論今晚遭受多重大的挫敗。」

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