逼向台海？傳中共殲-20秘密進駐安徽前線基地

2019-01-15 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕被中國空軍列為戰鬥主力之一的殲-20隱形戰鬥機，據報導，已秘密進駐被視為前線基地的安徽蕪湖的空軍基地，而此舉，除了可能是為南部戰區旅級空軍換裝備外，更被解讀是向東海及台海上空施壓。

《多維新聞》報導，昨天有網友拍到殲-20起落安徽蕪湖空軍基地的畫面，而使這項消息曝光。不過，中國軍方尚未證實此事。

據報導，中國軍方首批2架殲-20已進駐該基地，目前，該基地已建成26個新型機棚，可能是供殲-20進駐使用，以汰換下近30年使用的蘇-27戰機。

據報導，安徽蕪湖空軍基地目前是由中共南部戰區空軍航空兵所屬旅旅長郝井文駐守，郝井文曾執行對釣魚島、東海等上空維權及巡邏任務；「意味殲-20進駐蕪湖基地後，亦將任務方向對準東海上空，另外也可以對台海上空產生『十足』的壓力感」。

報導也認為，這批殲-20要挑戰的對象，不止是台海方向的台灣空中力量，還有東海方向裝備的F-22、F-35等隱身戰機美軍和日本空中自衛隊、海上自衛隊。

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