感到寂寞很正常！研究：這3個年紀是孤獨感高峰

2019-01-14 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕很多現代人常會感到孤獨，美國一項研究更顯示，每4人中就有3人感到孤獨。而且孤獨感還與人類的年齡相關，研究也整理出人類生命史中的三大孤獨高峰，這三個高峰分別為20歲下旬、50歲中旬與80歲下旬。

綜合外媒報導，刊登在《International psychogeriatrics》、由美國聖地牙哥加利福尼亞大學（University of California, San Diego）進行的一項研究發現，孤獨感在人類生活中其實相當常見，每4位研究受試者中就有3人有著中度到高度的孤獨感，而且這與受試者的性別沒有關係。

研究領導人傑思堤（Dilip Jeste）表示，這樣的結果相當值得注意，因為這些「孤獨者」過去其實並不被認為是孤獨的高危險群，他們不僅沒有外在身體疾病，也沒有憂鬱症、精神分裂等心理疾病，他們只是正常人而已。

研究團隊也將人類的孤獨感與年齡拿來進行比對、並做出曲線圖，結果顯示在人類的生命史中，有三個孤獨高峰，分別是20歲下旬、50歲中旬與80歲下旬。不過曲線圖也指出，只要度過20歲下旬、50歲中旬的高峰後，孤獨感就會開始下降。

研究撰寫者黎伊（Ellen Lee）認為，研究顯示孤獨感在成人的人生中非常普遍，這會影響到一個人的心理健康、認知障礙、甚至是生理健康。傑思堤也建議，人們應該用另一種角度來審視孤獨感，孤獨感並不代表著社會孤立（social isolation），有的人在單獨一人時不會孤獨，但有的人卻可能身在群眾中時感到孤獨。

傑思堤認為，我們應該找到一個解決方法，幫助人與人進行連結，並讓大家變得更有智慧，因為當社會變得更有智慧，孤獨感就會離去、快樂則會靠近。

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