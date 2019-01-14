成人年齡下修18歲 日業者憂「成人式」沒人穿和服

2019-01-14 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕今天是日本慶祝青少年邁入下一個階段的「成人之日」，日本政府將於2022年把成人年齡下修至18歲，據民調顯示，超過7成的青少年認為著和服的「成人式」活動要在20歲辦較妥當，和服業者也相當不贊同下修成人年齡，認為此舉會影響和服文化。

《日本時報》報導，日本財團（The Nippon Foundation）在去年12月份對800名年齡介於17歲至19歲的青少年做調查，結果顯示，有74%、共592名的青少年認為在「成人式」應該在20歲舉辦比較合宜，23.9%、共191名青少年則認為在18歲舉辦較好。

有幾個原因讓這74%青少年認為應該在20歲舉辦，其中有62.8%的人表示18歲就慶祝「成人式」會和準備大學考試相衝，23.8%的人表示這個時間正是忙著找工作的時候。

據了解，約有8成的日本地方政府都在一月舉行「成人式」，該活動象徵青少年們轉變為大人，當天參加活動者大多著和服發揚日本和服文化，最特別的是少女身著「振袖」，只有在未婚時才能穿著該華麗的和服。

對此日本和服業者相當不認同政府將成人年齡從20歲下修至18歲的政策，表示18歲就舉行「成人式」會出現多個問題，包括18歲的高中生在參加活動時多數會選擇制服而不是和服等原因，恐造成和服文化式微。

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