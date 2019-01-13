英溜冰場推「企鵝與人共溜」公益活動 遭動保團體痛批

2019-01-13 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕為紀念1月19日的國際「企鵝關注日」，英國皇后溜冰場（Queens Skate Dine Bowl）原定在當日推出「與企鵝共溜」的公益活動，遭動保人士批評不人道，最後活動也因爭議而取消。

綜合媒體報導，英國皇后溜冰場原定於1月19日「企鵝關注日」推出與5隻洪氏企鵝（Humboldt Penguin）一起溜冰的活動，活動收益將捐給保護企鵝的國際組織「國際鳥盟」（BirdLife International）。原本立意良善的活動，卻收到不少批評，最後這場活動在許多動保組織、人士的反對之下取消了。

「善待動物組織」（PETA）表示，洪氏企鵝應該住在南美洲的岩石島嶼及冷水水域，而非倫敦的娛樂場所，嘈雜的場館、過於明亮的燈光，以及興奮的大人、小孩，無疑會讓企鵝感到壓力大、不自在。為此「善待動物組織」還特別致信給皇后溜冰場，要求他們將活動取消。

「國際人道協會」（Humane Society International）也表示，他們相當欣慰這場思慮欠周的活動已經取消，「讓企鵝這種感覺敏銳的生物，暴露在嘈雜、不可預料的環境中，是個很爛的主意」。

為紀念1月19日的國際「企鵝關注日」，英國皇后溜冰場原定在當日推出「與企鵝共溜」的公益活動，遭動保人士批評不人道，最後活動也因爭議而取消。（圖擷取自「Queens Skate Dine Bowl」Facebook）

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