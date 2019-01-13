華為員工涉諜案遭波蘭逮捕 中國使館要求探視

2019-01-13 18:01

〔中央社〕波蘭官方日前以涉嫌間諜案逮捕中國通訊設備巨頭華為公司員工王偉晶。中國駐波蘭使館要求波方盡快進行領事通報，盡早安排領事探視，依法、公正和妥善處理此案。

綜合外電報導，波蘭國家安全局日前逮捕一名波蘭公民以及華為波蘭公司的中國員工王偉晶，指控兩人「從事間諜活動」。據陸媒環球時報，王偉晶是華為波蘭公司的公共關係部部長。

波蘭法院11日決定羈押兩人3個月。若罪名最終成立，兩人將面臨最高10年的有期徒刑。

波蘭法院作出羈押決定後，華為公司昨晚回應指出，王偉晶因個人原因涉嫌違反波蘭法律而遭逮捕調查，此事對華為的全球聲譽造成不良影響，依據公司勞動合約相關規定，公司決定立刻終止與王偉晶的雇傭關係。

中國政府則高度關注此事。據中國駐波蘭使館在官網公布的聲明，使館已在第一時間約見波蘭外交部，要求波方盡快向中方就事件情況進行領事通報，盡早安排領事探視，依法、公正、妥善處理此案，切實保障當事人合法權益、安全和人道主義待遇。

聲明並指出，「中方堅決反對在缺乏事實依據的情況下刻意抹黑、無端捏造。中國駐波蘭使館將繼續關注此事，全力保護中國公民的正當、合法權益」。

華為公司是中國的代表性企業，但以美國為首的多國懷疑華為產品有安全上的顧慮，可能扮演中國政府的網路間諜角色。

華為財務長、創辦人任正非的女兒任晚舟上個月初在美國要求下遭加拿大逮捕，引起中方強烈反彈。王偉晶事件發生後，大陸輿論質疑背後有美國的影子。

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